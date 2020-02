Stiri pe aceeasi tema

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- Beijingul a acuzat ferm luni Washingtonul ca au intreprins actiuni ce "au starnit si semanat panica" in legatura cu epidemia de coronavirus cu care se confrunta China, in loc sa acorde ajutor substantial Beijingului pentru combaterea acesteia, informeaza Reuters si AFP. "Guvernul american…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Noua tulpina de coronavirus care se raspandeste in China a facut prima victima in Beijing, iar numarul total al deceselor a urcat la 106, au anuntat marti autoritatile chineze. Statele Unite si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in China, iar pietele financiare continua sa scada din cauza posibilului…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- China are pentru prima data un numar de misiuni diplomatice mai mare decat Statele Unite ale Americii in intreaga lume, indica un studiu publicat miercuri de Institutul Lowy, ce are sediul in metropola australiana Sydney, transmite AFP. Potrivit studiului grupului de reflectie australian,…