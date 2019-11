Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost injunghiat in braț, azi, la Amsterdam, dupa o disputa cu o persoana numita de presa olandeza "cuțitarul cu scuter". Conform cotidianului De Telegraaf, incidentul a avut loc langa stația de metrou Amsterdam Sloterdijk, aproape de centrul orașului. La sfarșitul calatoriei cu autobuzul,…

- Un atac armat deosebit de violent comis in urma cu puțin timp a dus la decesul a patru persoane și ranirea a inca trei. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții (mai exact, la ora locala 07.06) pe Utica Avenue din cartierul new-yorkez Brooklyn, a informat CNN. Deocamdata nu se cunoaște identitatea…

- 'Noua atinsi de gloante, patru morti', a anuntat pe Twitter politia din Kansas City. Un purtator de cuvant al politiei a declarat pentru canalul local de televiziune KSHB ca nu a fost arestat deocamdata niciun suspect si ca nu se stie daca a fost un singur atacator. Suspectul sau suspectii au intrat…

- Patru persoane au fost ucise in urma unui atac armat care a avut loc duminica dimineața intr-un bar din Kansas, a anuntat, pe Twitter, Departamentul de Poliție din Kansas City, potrivit CNN.In total, noua persoane au fost impușcate dupa ce un suspect a intrat intr-un bar și a inceput sa traga,…

- Conform politiei, suspectul s-a folosit de o sabie, iar in momentul arestarii a fost gasita asupra sa si o arma de foc. Suspectul, al carui nume nu a fost facut public, s-a nascut in 1994 si este elev al unei scoli profesionale avand sediul in aceeasi cladire ca si un centru comercial, la cativa…

- Potrivit unui comunicat al politiei postat pe Weibo, soferul ar fi ar fi pierdut controlul si s-ar fi inclinat intrand apoi in multime, intr-un grup de de persoane care se aflau in zona, in orasul Huashi. Soferul autobuzului a fost arestat, potrivit rt.com. Din stirile locale, de vina…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat dupa ce a fost implicat intr-un grav accident de circulatie. Incidentul a avut loc pe DN 1C, in dreptul localitatii Sabisa, din judetul Maramures. In urma impactului, alte doua victime, doi unguri, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare.