China - 185.000 de persoane, afectate de precipitaţiile abundente din provincia Yunnan Precipitatiile abundente si inundatiile provocate de acestea incepand de sambata au afectat aproximativ 185.000 de persoane din provincia Yunnan, aflata in sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana miercuri la ora locala 11.00, intemperiile au facut cele mai mari pagube in opt prefecturi si orase din aceasta provincie chineza. Autoritatile au confirmat decesul unei persoane si alte trei sunt date disparute. Ploile torentiale si inundatiile au provocat, de asemenea, evacuarea a 1.087 de persoane, potrivit Biroului pentru Aparare Civila din provincia Yunnan.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea centrala a Cubei a fost izolata din cauza ploilor abundente cazute in ultimele zile, care au provocat inundatii si cresteri ale debitului raurilor in provinciile Villa Clara, Sancti Spiritus si Cienfuegos, de unde au fost evacuate peste 15.

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata si multe alte sunt ranite in urma furtunilor si fulgerelor inregistrate in estul si nordul Indiei, a declarat marti un responsabil guvernamental citat de agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Decesele au fost raportate in statele Bihar si Jharkhand (est)…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte 8.000 au fost afectate de ploile torentiale si rafalele de vant inregistrate incepand de sambata in Sri Lanka, fenomene care au determinat autoritatile sa se pregateasca pentru posibile evacuari, a anuntat duminica Centrul pentru gestionarea dezastrelor,…

- Saptesprezece persoane au murit, sambata, in sudul Chinei, dupa naufragiul a doua barci-dragon, a anuntat agentia Xinhua, citata de AFP.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRA Aceste persoane participau la un antrenament…

- Doua barci-dragon s-au ciocnit pe un rau din China, in timpul unui antrenament pentru un concurs organizat in orașul turistic Guilin de pe raul Taohua. Toate cele 57 de persoane aflate la bord au cazut in apa, iar 17 s-au inecat, citeaza Agerpres ageția chineza Xinhua. Accidentul in urma caruia 17 persoane…

- O girafa a murit dupa ce a ramas cu capul blocat intre crengile unui copac din parcul gradinii zoologice din China in care traia. Incidentul s-a produs in Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, citeaza Agerpres agenția de presa Xinhua.

- Autoritatile din provincia Shandong, situata in estul Chinei, au instituit un premiu ''de melc'' pentru functionarii lenesi, informeaza sambata Xinhua. Primele trei premii pentru functionarii lenesi au fost acordate sambata unui numar de trei organizatii guvernamentale…