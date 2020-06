China - 12 morţi după inundaţiile înregistrate în sud-vestul ţării Ploile torentiale au provocat cel putin 12 decese weekendul trecut in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, tara care se confrunta cu inundatii grave de la inceputul lunii iunie, au anuntat luni mai multe companii mass-media locale, potrivit AFP. In cantonul Mianning, la circa 350 de kilometri de capitala regionala Chengdu, doua persoane au murit atunci cand vehiculul lor, care circula pe o autostrada afectata de inundatii, a cazut intr-un rau. Pe langa cele 12 decese recenzate in total in aceasta provincie, alte 10 persoane au fost date disparute, a anuntat agentia de presa Xinhua. De la inceputul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale au provocat cel putin 12 decese weekendul trecut in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, tara care se confrunta cu inundatii grave de la inceputul lunii iunie, au anuntat luni mai multe companii mass-media locale, potrivit AFP.In cantonul Mianning, la circa 350 de kilometri…

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au dus la…

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE, potrivit Agerpres.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE. Potrivit autoritatilor locale, seismul s-a produs luni seara la ora locala 21:47,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat confirmarea a trei noi decese in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 2.245 de romani au fost infectați cu acest coronavirus, iar 72 au murit. Decesul cu numarul 70 este o femeie de 60 de ani din Ialomița,…

- Optsprezece pompieri si un paznic si-au pierdut viata intr-un gigantic incendiu de padure izbucnit in sud-vestul Chinei, au declarat marti autoritatile, citate de AFP. Incendiul a fost raportat luni in provincia muntoasa Sichuan, "amenintand direct siguranta orasului Xichang", situat la circa 2.200…

- Spania este cea de a treia tara, dupa Statele Unite si Italia, care a depasit China in ceea ce priveste numarul de persoane infectate – peste 85.000. Alte 7.340 de persoane si-au pierdut viata in acea tara. Un numar mare de cazuri, peste 62.000, se inregistreaza si in Germania, unde rata mortalitatii…