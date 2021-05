Detalii șocante în cazul crimei din curtea bisericii: victima a cerut ajutor la TV, înainte de omor

"Eram singura la ai mei si a venit si mi-a zis ca viata lui nu mai are rost si ca el intra in puscarie si pe mine ma baga in pamant", a spus femeia. Întrebată de ce l-a iertat pentru acele agresiuni,… [citeste mai departe]