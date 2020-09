Stiri pe aceeasi tema

- Lumea lui Putin pare sa se naruie cam de pe cand a inventat modificarea Constitutiei Federatiei Ruse, care, pe langa postura de presedinte pe care o poate asuma mai departe, indiferent de numarul de mandate, a insemnat constituirea Consiliul de Securitate si aranjamentul care i-ar fi permis sa iasa…

- Statele Unite au cerut ONU joi, in mod oficial, initierea unei proceduri controversate si cu rezultat incert prin care sa se restabileasca sanctiunile internationale impotriva Iranului, pe care il acuza ca a incalcat acordul nuclear din 2015, transmite AFP. Seful diplomatiei americane…

- Donald Trump a anuntat miercuri ca Statele Unite vor activa o procedura controversata la Natiunile Unite pentru a restabili toate sanctiunile internationale impotriva Iranului, relateaza AFP, preluat de Agerpres. ”Astazi i-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo sa anunte Consiliul de Securitate al…

- Bucuria lui Trump care, in fine, dupa un intreg mandat prezidential, ar fi putut sa bifeze primul succes de politica externa, a durat foarte putin..Chiar neasteptat de putin: nici macar n-a mai fost nevoie de un veto din partea Chinei sau Rusie pentru ca, ieri, sa fie respins proiectul american de Rezolutie…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a amenintat miercuri ca vor exista consecinte daca Consiliul de Securitate al ONU prelungeste embargoul asupra armelor impotriva Iranului la cererea Statelor Unite, relateaza miercuri dpa. Rezolutia ONU 2231, care face parte din acordul nuclear de la Viena din 2015,…

- SUA au amenintat clar miercuri ca vor 'impune' unilateral in Consiliul de Securitate al ONU restabilirea sanctiunilor internationale impotriva Iranului, daca nu obtin, prin consens, o prelungire a embargoului asupra armelor, informeaza AFP.Washingtonul a prezentat luni partenerilor sai din…

- Fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev, care a fost in fruntea țarii aproape 30 de ani, este bolnav de COVID-19, a anunțat joi biroul sau de presa, informeaza Agerpres.”Nu exista motiv de alarmare, se afla in prezent in autoizolare” a precizat biroul sau intr-un comunicat.Nazarbaev…

- Rachetele de croaziera utilizate anul trecut in mai multe atacuri asupra unor facilitati petroliere si a unui aeroport international din Arabia Saudita erau de "origine iraniana", potrivit unui raport prezentat in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, citat vineri de…