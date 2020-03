Deși suntem in plina pandemie de coronavirus, sub un ordin militar și un decret prezidențial care a instituit starea de urgența, legislația in vigoare nu ii scutește in niciun fel pe bacauanii care nu au asigurare medicala. Mulți dintre ei, intorși acum in țara, sunt neasigurați in sistemul de sanatate național, iar din acest motiv […] Articolul Chiar și in plina pandemie de coronavirus, bacauanii neasigurați PLATESC integral tratamentele apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .