Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul macedonean Mirko Ivanovski (33 de ani) a plecat de la Dinamo și merge la Petrolul, echipa care i-a mai adus pe Gabi Tamaș, Gicu Grozav și care il vrea și pe Constantin Budescu. Venit in septembrie la Dinamo, Mirko Ivanovski s-a ințeles azi cu Petrolul Ploiești pentru un acord valabil pe doi…

- Fundasul Gabriel Tamas, ultima oara la FC Voluntari, a fost transferat de Petrolul Ploiesti, el semnand un contract valabil pana in 2024 cu gruparea nou-promovata in Liga I. In varsta de 38 de ani, Gabriel Tamas (67 de selectii la echipa nationala) a jucat in strainatate la formatiile Spartak Moscova,…

- Decizia Digi24 de a-l concedia pe Cristian Tudor Popescu a generat o reacție din partea lui Sergiu Toader, om de televiziune care a condus Știrile Pro TV și a construit redacția Realitatea TV inainte de a se retrage in Noua Zeelanda. „CTP nu a ramas fara job, ci doar p(r)ostul fara “cap”!”, scrie Toader…

- Duminica, 29 mai, s-a disputat returul barajelor pentru menținerea in Liga I / promovarea din Liga a II-a, Chindia Targoviște - Concordia Chiajna și Dinamo București - Universitatea Cluj. In Ștefan cel Mare, Universitatea a deschis scorul in minutul 17, șut superb Tescan, cu ajutorul transversalei,…

- Zi neagra in istoria echipei de fotbal Dinamo București care a retrogradat de pe prima scena a fotbalului romanesc pentru prima data in istoria clubului, in prezența unui mare numar de suporteri, pe teren propriu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In interviul acordat ieri, 18 mai 2022, siteului nostru, www.gazetaph.ro, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar, explica, la un moment dat, ca raspuns la o intrebare, de ce ar fi existat o distorsionare in comunicarea cu Asociația Diaspora Galben Albastra (ADGA). Cea din care fac…

- Serviciul de monitorizare media a activitatii Primariei Municipiului Constanta este scoasa la licitatie pentru 2.500 lei fara TVA luna, respectiv 30.000 lei fara TVA an Durata contractului va fi de 12 luni Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut iar data limita primire oferte este 11.04.2022,…