Chiar daca e fugit din tara, judecatorii au decis ca Plahotniuc trebuie arestat preventiv in dosarul „Metalferos", scrie newsmaker.md. La 29 iulie, un grup bipartizan de congresmeni si senatori din Statele Unite au cerut presedintelui american Joe Biden sa impuna sanctiuni cetatenilor moldoveni Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc si Ilan Sor, pe care ii considera „responsabili de acte semnificative de coruptie in Moldova". Fost lider al Partidului Democrat, Plahotniuc a fugit din tara dupa alungarea PD de la putere, in iunie 2019. Azi, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii…