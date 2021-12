Stiri pe aceeasi tema

- Cazinouri noi online versus cazinouri vechi Image Source Descopera daca platformele de casino noi sunt mai atractive decat cele vechi și in ce masura acestea sunt atractive pentru jucatorii din Romania. Aproximativ 26% din populația omenirii (1, 6 miliarde de persoane) au accesat serviciile unui cazinou…

- Parlamentul European recomanda infiintarea unei unitati speciale de parchet care sa ancheteze taierile ilegale de padure si inasprirea legislatiei in domeniu, dar cere si stoparea atacurilor impotriva activistilor de mediu, se arata intr-un studiu al Legislativului comunitar realizat la solicitarea…

- Fermierii primesc mai mulți bani! Ce trebuie sa schimbe aceștia in agricultura? Iata noua strategie Farm to Fork! A fost votata in Parlamentul European. Noua strategie pentru fermieri Strategia Farm to Fork a fost votata de Parlamentul European. Raportul pe tema strategiei fermierilor care prevede in…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a anunțat ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat astazi o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din cadrul UE sa intervina rapid la nivel național pentru…

- Franța impune noi condiții la intrarea in țara. Romanii pot intra in Franța doar daca au teste PCR sau antigen realizate cu cel mult 24 de ore inainte, daca sunt vaccinați sau trecuți prin boala, se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului de Externe (MAE). Noile masuri au intrat in vigoare de…

- Persoanele nevaccinate care sosesc in Franța din Romania trebuie sa prezinte un test PCR sau antigen negativ pentru COVID-19, efectuat cu maximum 24 de ore inainte de plecare, sau un certificat care dovedeste vaccinarea impotriva bolii, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat . „Romanii…

- Fermierii romani risca sa nu mai beneficieze de subvenții, din 2023, daca Ministerul Agriculturii nu scrie noul Plan Național Strategic Fermierii romani risca sa nu mai beneficieze de subvenții incepand din 2023, daca Ministerul Agriculturii nu se grabește sa scrie noul Plan Național Strategic (PNS),…

- Vești proaste pentru acești romani. Europarlamentarul PSD, Carmen Avram, membra a Comisiei de Agricultura din Parlamentul European, atrage atenția ca fermierii romani risca sa nu mai beneficieze de subvenții incepand din 2023, daca Ministerul Agriculturii nu se grabește sa scrie noul Plan Național Strategic…