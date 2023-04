Stiri pe aceeasi tema

- Yuanul chinezesc a devansat dolarul american, devenind cea mai tranzactionata valuta din Rusia, la un an dupa ce invadarea Ucrainei a condus la introducerea mai multor pachete de sanctiuni occidentale impotriva Moscovei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres . Potrivit datelor cu privire la tranzactiile…

- Veniturile care au intrat luna trecuta in bugetul Rusiei au depasit 32 de miliarde de dolari, a informat ministrul de Finante, Anton Siluanov, la emisiunea TV "Moscova. Kremlin. Putin", transmite Bloomberg. "Trezoreria a primit 2.500 miliarde de ruble", a anuntat Siluanov. In mod obisnuit, Ministerul…

- ”Indicatorul datorie guvernamentala calculat in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, pe baza datelor preliminate, exprimat ca procent in PIB, se situeaza la nivelul de 47,2% din PIB, la sfarsitul lunii decembrie 2022. Conform metodologiei Uniunii Europene ponderea datoriei guvernamentale in…

- Deficitul bugetar al Rusiei a sarit in primele doua luni ale anului, dar cheltuielile dau semne de incetinire a creșterii pe fondul razboiului din Ucraina, scrie Bloomberg, citand date ale Ministerului rus de Finanțe. Acesta a subliniat ca deficitul a ajuns la 2.580 de miliarde de ruble (34 miliarde…

- Arabia Saudita a semnat un acord cu Turcia pentru a depozita cinci miliarde de dolari in banca centrala a acesteia, prin Fondul de Dezvoltare al Arabiei Saudite (SFD), a informat luni SFD, transmite Reuters. Ministrul saudit de Finante, Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan, anuntase in decembrie intentia…

- Deficitul bugetar a explodat in ianuarie 2023, este dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate in aceasta seara de ministerul de Finante. Deficitul a explodat in ianuarie Astfel, in ianuarie 2023, deficitul a ajuns la 0,25- din PIB, fata de 0,12- din PIB in perioada similara…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…

- Veniturile bugetare ale Rusiei din petrol si gaze au crescut anul trecut cu 28%, la 2.500 miliarde de ruble (36,71 miliarde de dolari), a anuntat luni vicepremierul Alexander Novak in timpul unei reuniuni guvernamentale transmisa de postul public de televiziune, transmite Reuters.