Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a activat clauza lui Michael Olise (21 de ani), extrema dreapta de la Crystal Palace. Londonezii platesc 41 de milioane de euro pentru internaționalul francez de tineret, potrivit The Athletic. Astfel, in ultimul an, Chelsea a cheltuit 1 miliard și 33 de milioane de euro strict pentru transferurile…

- Cluburile din principalele cinci campionate continentale au investit pana aum la 4,11 miliarde de euro pentru achiziții in mercato. Englezii vor trece de doua miliarde odata cu mutarea lui Moises Caicedo de la Brighton la Chelsea, pentru aproape 130 de milioane. Cea mai intensa, cea mai fierbinte vara…

- Portarul spaniol Robert Sanchez (25 de ani) este noul jucator al lui Chelsea. Londonezii au platit 29 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Brighton. Nu doar cele doua cluburi din Manchester au anunțat mutari importante astazi. A facut-o și Chelsea, care a rezolvat transferul portarului spaniol…

- Dupa venirea managerului Mauricio Pochettino, Chelsea a facut curațenie in lotul supradimensionat. A cedat 11 jucatori pentru achiziționarea la Londra carora a platit o suma aproape tripla. Continua marea vanzoleala la Chelsea. De la venirea proprietarului american Todd Boehly, londonezii au tot cumparat…

- Chelsea a pierdut foarte mulți jucatori in aceasta perioada de transferuri, dar londonezii l-au adus pe Stamford Bridge pe Christopher Nkunku. Acum, Todd Boehly a dat unda verde pentru transferul unui fotbalistul din Premier League, care a impresionat alaturi de echipa sa in sezonul recent incheiat.

- Arsenal l-a transferat pe atacantul german Kai Havertz de la Chelsea, a anuntat, miercuri, clubul din Premier League.Suma de transfer nu a fost dezvaluita, dar presa britanica a relatat ca Arsenal ar urma sa plateasca celor de la Chelsea 65 de milioane de lire sterline (75 de milioane de euro), la…

- In ciuda investitiilor mari facute, peste 600 de milioane de euro in ultimii doi ani, Chelsea Londra a avut parte de un sezon dezastruos. A fost eliminata din toate cupele si a incheiat Premier League pe un lamentabil loc 12. Cu mult sub orice asteptari negative ale patronatului si suporterilor. Astfel…

- Echipa engleza Manchester United a invins joi seara, pe teren propriu, formatia Chelsea, scor 4-1, intr-un meci restanta din etapa a 32-a din Premier League, informeaza news.ro.Casemiro a deschis scorul repede pe stadionul Old Trafford, inscriind in minutul 6, din pasa lui John Eriksen. Al doilea…