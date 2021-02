Indragitul show culinar “Chefi la cuțite” revine la Antena 1, cu sezonul numarul 9, duminica, 28 februarie, de la ora 20.00. Show-ul va fi difuzat in fiecare duminica, luni și marți. Miza este și mai mare sezonul acesta pentru Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu. Pe langa mult ravnitul titlu de caștigator al sezonului, e pusa in joc și statuia chef-ului ce iși va adjudeca locul 1. O alta modificare adusa de noul sezon este legata de chefii invitați sa jurizeze amuletele. La final, aceștia vor ramane și in platou pentru a veni cu o parere in plus vis-a-vis de preparatele concurenților.