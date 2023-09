Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Irina Fodor le-a dat o veste neașteptata chefilor despre noul joc de amuleta din ediția 5 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 9 septembrie 2023. Jurații și-au ascuțit cițitele pentru o miza foarte importanta care poate schimba soarta concurenților.

- Bogdan Stelea intra in bucataria Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția din aceasta seara, unde va gati pentru prima oara. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt surprinși de apariția fostului portar, in platoul de la Antena 1.Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu…

- Chefi la cutite. In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au intalnit cu Irina Fodor pentru a descoperi ce avantaj aduce amuleta. Cei trei jurati s-au bucurat atunci cand Irina le-a dezvaluit ce pot castiga si s-au pus rapid pe sotii,…

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina Fodor arunca in joc o bomba cu mai multe amulete!

- In prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023, Irina Fodor a facut un anunț neașteptat despre jocul de amuleta. De asemenea, chef Sorin Bontea a fost „atacat” de colegii sai.

- Chefii se intrec diseara pentru o amuleta pusa prima oara in joc, la marea premiera a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. Iata ce se intampla in prima ediție a noului sezon.Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului…

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.