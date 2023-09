Stiri pe aceeasi tema

- Alex Mihoc este puștiul in varsta de 18 ani care a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatecu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Iata ce s-a intamplat in platoul show-ului culinar, dupa ce chef Florin Dumitrescu a apelat la un gest neașteptat.

- Carmen Bruma a fost cea care a anunțat, in ediția din aceasta seara, caștigatorul celei de-a patra amulete. Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu sufletul la gura verdictul final, mai ales ca cel care va fi desemnat caștigator va avea posibilitatea sa aleaga…

- Weekendul acesta, cei chefi dau startul audițiilor sezonului 12 Chefi la cuțite, la Antena 1. Sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu jurizeaza primele farfurii din preselecții, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri,…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vin sa dea gust televiziunii cu o competiție gastronomica și mai condimentata, in sezonul 12 Chefi la cuțite. Startul mult așteptatei batalii din arena Chefi la cuțite se da in aceasta toamna, la Antena 1 și pe AntenaPLAY , din 2 septembrie. Cele…

- In urma cu o seara emoțiile au ajuns la cote maxime in platoul de la Chefi la cuțite, dupa ce s-a anunțat caștigatorul sezonului 11. Cea care a caștigat premiul a fost nimeni alta decat Nina Hariton, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea. Recent, concurenta a avut și o prima reacție, asta dupa ce a caștigat…

- Nina Hariton este marea castigatoare Chefi la cutite, sezonul 11. Un sezon care a inregistrat mai multe premiere: prima femeie care a luat cutitul de aur, prima femeie cu cutitul de aur care castiga finala Chefi la cutite si o finala cu toate cele trei cutite de aur.

- Finalul ediției din aceasta seara a adus o noua eliminare la Chefi la cuțite. In timp ce Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost nevoiți sa trimita la duel doi oameni, toata echipa lui Catalin Scarlatescu a ajuns la proba individuala, mai puțin Anica.

- Amalia Mihart (Esa) a fost eliminata din competiția sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 12 iunie 2023. Concurenta a avut cel mai mic punctaj din ediția 34 a show-ului culinar, motiv pentru care a fost nevoita sa plece acasa. Iata cum a reacționat chef Catalin Scarlatescu.