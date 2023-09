Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 17 septembrie 2023 a mai adus un cuțit de aur in sezonul 12 la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a decis sa porneasca pe drumul spre marele premiu cu un concurent cu o experiența incredibila. Janni Alexandridis a gatit pentru nume mari in lume, precum Lewis Hamilton sau Selena Gomez.

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Italianul care i-a cucerit pe chefi in acesta seara cu preparatul sau se numește Gaetano de Siano, are 56 de ani și locuiește in Craiova. Concurentul a gatit pentru jurați, in ediția din acesta seara, piept de rața cu hribi și ierburi aromatice.