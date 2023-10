Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite și-au ales deja concurenții alaturi de care vor lupta pentru un loc in finala. Printre cei care se inscriu in echipa lui chef Sorin Bontea se numara și Zaid Mohannad, tanarul care a facut spectacol in preselecții. Afla totul despre concurentul care a lasat…

- Sorin Bontea are toate motivele sa se considere un barbat implinit! Iata cat de mare și frumoasa a crescut fiica lui, Miruna. Fara doar și poate, juratul de la Chefi la cuțite are cu cine sa se mandreasca.

- Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu a caștigat prima proba, concurenții din echipele adverse au ajuns la duel. Tensiunea a atins cote maxime in bucataria Chefi la cuțite, chiar și in cazul lui Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea.

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, intr-un moment extrem de tensionat, Cuțitul de Aur al lui Sorin Bontea, Valentin Timofte, a fost aproape sa clacheze in timpul duelului dificil: „Nu mai pot face altceva! Ma distrugi!”.

- In ediția de acum doua zile a show-ului culinar ”Chefi la Cuțite”, s-a dat un cuțit de aur, iar concurentul care l-a primit se numește Valetin Timofte. Daca vrei sa afli cine este Valentin Timofte,

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Ieri seara a fost o ediție intensa Chefi la cuțite pentru Sorin Bontea, care a caștigat amuleta, dar a și gasit concurentul care sa merite cuțitul sau de aur in acest sezon. Diseara, audițiile pe nevazute continua cu povești emoționante, dar și cu intalni

- In prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023, Irina Fodor a facut un anunț neașteptat despre jocul de amuleta. De asemenea, chef Sorin Bontea a fost „atacat” de colegii sai.