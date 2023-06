Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 36 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Gina Pistol a dat o veste neașteptata concurenților, chiar inainte de semifinala. Indragita prezentatoare a purtat o creație a Lunei Morgaciova.

- Gina Pistol a facut un anunț important la Chefi la cuțite! Concurenții nu numai ca trebuie sa gateasca preparate speciale, ci unele semnate chiar de unii dintre cei mai apreciați și cunoscuți chefi din intreaga lume. Despre ce bucatari este vorba.

- Chefi la cutite 12 iunie 2023. Ediția cu numarul 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzata luni seara la Antena 1, a venit cu noi surprize si un moment inedit, surprins in platoul de filmare. Chiar inainte ca Gina Pistol sa anunțe proba, un musafir nepoftit a dat buzna printre concurenti, iar cu totii…

- Dupa ce Florin Dumitrescu a adus noi concurenți in bucatarie și a reintregit echipele, Gina Pistol a dezvaluit ce tema de gatit a pregatit pentru cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Toți au inceput sa aiba emoții atunci cand au auzit despre ce e vorba.

- Dupa doua luni de odihna, Gina Pistol planuiește o revenire in lumina reflectoarelor. Gina a declarat recent ca n-ar accepta niciodata postura de femeie casnica. Iubita lui Smiley este implicata in prezent, in alte proiecte ce nu țin de televiziune.„Nu-s genul de femeie casnica. Imi place sa muncesc,…

- Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu s-au intors pe micile ecrane pentru al XI-lea sezon din „Chefi la Cuțite”, și se anunța un sezon incendiar. Din pacate pentru fanii show-ului, este și ultimul pentru Gina Pistol, vedeta anunțandu-și recent retragerea. Dar episodul de luni a…

- Puya și Melinda au facut spectacol la Chefi la Cuțite. Cei doi soți au fost prezenți in ediția de luni seara, 3 aprilie, pentru a le face o surpriza juraților, dar in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, colegul lor de la America Express. Iata cum a aparut Melinda la TV și ce a lasat […] The post…

- In prima ediție din noul sezon „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a fost protagonista unui moment emoționat. Prezentatoarea show-ului a izbucnit in lacrimi cand a ascultat povestea unei concurente și a iubitului ei aflat in scaun cu rotile. Gina Pistol, care se retrage din televiziune dupa 7 ani colaborare…