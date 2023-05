Stiri pe aceeasi tema

- O concurenta de la Chefi la cuțite a trecut prin momente ingrozitoare, cand a fost batuta de fostul ei iubit. Tanara a indurat trei ani de agresiuni, inca de la o varsta frageda. Dupa o lunga perioada de timp, a reușit sa iși gaseasca curajul și sa spuna prin ce a trecut.

- Sultan Kosen, barbatul cunoscut drept cel mai inalt om din lume, i-a lasat masca pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 atunci cand și-a facut apariția in platou. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.

- Chef Sorin Bontea a avut parte de o situație neașteptata in ediția 11 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 18 aprilie 2023. Iata ce s-a intamplat dupa ce juratul a crezut ca a primit o pulpa cruda la jurizare.

- Gina Pistol a pus la bataie o amuleta puternica in ediția 11 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 18 aprilie 2023. Juraților nu le-a venit sa creada ca se lupta in preparate pentru o miza atat de importanta.

- Chef Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu s-au intors pe micile ecrane pentru al XI-lea sezon din „Chefi la Cuțite”, și se anunța un sezon incendiar. Din pacate pentru fanii show-ului, este și ultimul pentru Gina Pistol, vedeta anunțandu-și recent retragerea. Dar episodul de luni a…

- Puya și Melinda au facut spectacol la Chefi la Cuțite. Cei doi soți au fost prezenți in ediția de luni seara, 3 aprilie, pentru a le face o surpriza juraților, dar in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, colegul lor de la America Express. Iata cum a aparut Melinda la TV și ce a lasat […] The post…

- Roxana Blenche radiaza de fericire, asta dupa ce a devenit mamica pentru prima data. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar astazi cele doua vor fi externate din maternitate. Roxana Blenche a transmis un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram…