- Alexandru Olteanu, Valentin Boian și Alina Șerban, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Constanta, au fost prezenți la Dusan Ivkovic Basketball Clinic 2023 desfașurat la Belgrad.Dusan Ivkovic Basketball Clinic, unul dintre cele mai importante clinicuri pentru antrenorii de baschet din Europa, s-a desfașurat…

- Ministerul Finantelor anunta startul celei de a doua editii a Programului de titluri de stat Fidelis, in care donatorii de sange beneficiaza de cea mai mare dobanda. Iata comunicatul de presa transmis, duminica, de Ministerul Finantelor: Pentru ca a mai ramas doar o zi pana dam startul celei de a doua…

- Fanii Barbie vor putea in curand sa locuiasca in casa, in marime naturala, a celebrei papusi Mattel. Pentru a promova filmul regizat de Greta Gerwig, care va fi lansat in cinematografe pe 19 iulie, Airbnb va oferi spre inchiriere casa de vis Barbie din Malibu, California. Fanii interesati se pot inregistra…

- Vești bune pentru Simona Halep. Constanteanca ar putea scapa de suspendare chiar in acest an. Federația Internaționala de Tenis (ITF) ar putea avea in curand un nou președinte.Dietloff von Arnim, președintele Federației Germane de Tenis (DTB), și-a anunțat candidatura oficiala pentru funcția de președinte…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 03.06.2023 ora 09:00 04.06.2023 ora 09:00, arata ca vremea va deveni in general instabila in Dobrogea. Cerul va avea innorari temporare ziua, cand, pe arii extinse vor fi averse, descarcari electrice si conditii de grindina. Pe alocuri, cantitatile de apa vor…

- In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, competiția continua cu o noua lupta, in care fiecare echipa intra cu un scop bine definit. Concurenții lui Chef Sorin Bontea se bucura de cel mai bun sezon de pana acum și vor sa-și mențina avantajul de a ocoli duelul eliminator. Tabara lui Chef Florin Dumitrescu…

- Ziua Constantei 2023 Nu rata ultima zi de distractie la malul marii Maratonul evenimentelor dedicate Constantei va culmina cu ziua de azi, 21 mai.Avem pregatite evenimente pentru toate gusturile si pentru toate varstele.transmite Primaria Municipiului Constanta prin intermediul unui comunicat oficial.De…

- Intr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, biologul Adrian Balba spune ca musca paroasa descoperita la noi ar proveni din ținuturile calde și umede și ca deja s-a adaptat foarte bine in canalizarile și baile romanești.„S-a descoperit, la noi in țara, o musca noua, o musca molie, din familia Psychodidae.…