- Indiferent daca le gatiți in cuptor, in friteuza sau in cuptorul cu microunde, chipsurile de casa sunt o alternativa rapida și sanatoasa la versiunile cumparate din magazin. Iata o rețeta rapida, care cu siguranța va fi pe placul tuturor membrilor din familia ta! Chipsurile coapte pot face parte dintr-o…

- Daca ești in cautare de idei noi de preparate pentru masa de Paște, placinta cu carne și ciuperci ar putea fi o varianta buna pentru tine. Este un preparat facut dupa o rețeta foarte simpla, iar rezultatul este absolut savuros.

- Paștele bate la ușa și se apropie cu pași repezi, iar gospodinele pregatesc diferite bunatați pentru masa de Paște. Astazi va prezentam o rețeta de pasca extrem de delicioasa. Nu ai nevoie de multe ingrediente și nici de mult timp. Pasca cu branza de vaci Este o rețeta simpla și cu puține ingrediente.…

- Sarațele clasice de casa sunt preferatele tuturor, dar exista și o varianta delicioasa adaptata pentru perioada postului. Rețeta de sarațele de post pe care o recomandam este una simplu de facut, cu ingredente la indemana oricui.

- Perioada de post nu trebuie sa fie una dificila și nu trebuie sa iți pierzi timpul in cautarea unor rețete speciale. Poți sa le adaptezi pe cele de dulce perioadei cu restricții alimentare. Chifteluțele de post sunt un deliciu, se fac foarte ușor, sunt mai ușoare și cu siguranța o sa le placa mult și…

- Cu toții știm cat de importante sunt momentele petrecute in familie, mai ales in weekend. Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, dar nu mai știi ce sa mai gatești, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru prajitura cu orez și caise. Iata de ce ingrediente…

- Iți este pofta de ceva dulce sau ai musafiri și nu mai știi cu ce sa ii surprinzi? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura „Ochi dulci”. Iata de ce ingrediente avem nevoie.

- Daca iți ese pofta de ceva dulce, dar chiar nu mai știi cu ce iți poți surprinde familia și prietenii, noi venim cu soluția. Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura Rigo Jancsi.