ChatGPT Plus poate fi contractat şi în România OpenAI a extins disponibilitatea planului ChatGPT Plus, care poate fi acum contractat si in Romania. ChatGPT Plus este disponibil in Romania, conform unei notificari afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei. Planul promite o serie de facilitati suplimentare utilizatorilor – acces la orice ora, chiar si cand serverele sunt foarte ocupate, timpi mai mici de raspuns si acces prioritar la cele mai noi functii si experimente. OpenAI nu a adaptat pretul abonamentului la diferitele piete in care-l vinde, astfel ca si in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

