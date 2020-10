Liderii UE au insistat joi ca Regatul Unit sa aplice "in intregime" acordul care reglementeaza plecarea sa din UE la 31 ianuarie, fara a renegocia clauzele, iar acesta este un "punct final", a declarat presedintele Consiliului European Charles Michel in prima zi a summitului Celor 27, relateaza AFP.

"In ceea ce priveste acordul de retragere si protocoalele sale, ele trebuie sa fie in intregime puse in aplicare, punct final", a subliniat el, in contextul in care negocierile privind viitoarea relatie post-Brexit intre Regatul Unit si UE bat pasul pe loc, potrivit agerpres.ro.

Citește…