- Marele Circ poposește in acest weekend la Miami. Toți piloții au inceput cea de-a doua sesiune de antrenamente libere pe pneuri de compoziție medie, iar Carlos Sainz a stabilit cel mai rapid timp in aceste condiții (1 minut și 31.463 secunde). Sergio Perez a pierdut controlul monopostului in virajul…

- Charles Leclerc a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente contand pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Monegascul celor de la Scuderia Ferrari, lider al clasamentului piloților, a fost urmat de George Russell (Mercedes) și de Max Verstappen (Red Bull).

- Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni de pe prima pozitie a grilei in cursa sprint din cadrul Emilia Romagna Grand Prix, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Imola.

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei va avea loc in acest weekend pe circuitul Albert Park din Melbourne. Ferrari pare sa fie din nou in mare forma, dupa ce Carlos Sainz a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere. In cea de-a doua, Sainz a impus ritmul pe pneuri medii, insa a fost…

- Max Verstappen (24 de ani), campionul din sezonul trecut de Formula 1, s-a impus in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua cursa a actualului sezon din F1, relateaza Noi.md cu referire la digisport.ro. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari, locul 2) și Carlos Sainz (Ferrari, locul…

- Plecat de pe a patra poziție a grilei de start, Max Verstappen a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, cursa care a avut loc duminica pe circuitul de la Jeddah. Campionul mondial en-titre s-a impus in fața monegascului Charles Leclerc (Ferrari), iar podiumul a fost completat…

- Zlatan Ibrahimovic a vizitat circuitul de teste al Scuderiei Ferrari de la Fiorano și a testat noul model Ferrari 296 GTB, alaturi de piloții echipei de Formula 1, Charles Leclerc și Carlos Sainz. Suedezul a profitat la maxim de pauza internaționala și a luat parte la o campanie realizata de UEFA, in…

- In urma cu doi ani, Ferrari a avut cel mai slab sezon din ultimii 40 de ani, insa Scuderia de la Maranello și-a revenit destul de bine in 2021. Italienii au incheiat sezonul pe locul trei, in clasamentul pe echipe, iar Carlos Sainz și Charles Leclerc au terminat pe 5, respectiv pe 7, la piloți. Pentru…