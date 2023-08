Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre parcursul echipei din acest sezon, la conferința premergatoare meciului cu Poli Iași. Cipriotul considera ca el și Mihai Pintilii nu sunt apreciați suficient de mult. FCSB - Poli Iași are loc duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP. ...

- Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB, a analizat victoria reușita de echipa sa in fața lui CFR Cluj, scor 1-0, in derby-ul etapei #4 din Superliga. Cipriotul a fost chestionat pe marginea deciziilor tactice cu care a abordat partida impotriva „feroviarilor”, in special titularizarea lui…

- FCSB s-a calificat cu emoții in turul 3 al Conference League. Dupa 1-0 in tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 3-2, cu CSKA Sofia. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul ar urma sa aiba loc la București,…

- Florin Raducioiu (53 de ani), fost internațional cu 40 de meciuri pentru prima reprezentativa a Romaniei, a analizat victoria celor de la Poli Iași in fața campioanei Farul, scor 3-1. Fara punct obținut in primele doua runde ale sezonului, in care a pierdut cu CFR Cluj, 0-2, și Hermannstadt, 1-3, Poli…

- FCSB s-a impus la limita, scor 1-0, in deplasarea din Bulgaria impotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, dar antrenorul principal crede ca nu s-a decis calificarea și va urma o partida dificila in retur.

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria de astazi cu Poli Iași, scor 3-1. „Principalul” sibienilor a tras un semnal de alarma cu privire la numarul mare de ratari pe care-l inregistreaza elevii sai. Dupa 0-1 cu Farul in prima etapa a sezonului, Hermannstadt a…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- Gica Hagi, antrenorul Farului, a vorbit despre victoria cu Sheriff (1-0) și a laudat prestația echipei sale. Returul e programat pe 18 iulie, de la 20:00, la TiraspolDaca trece de Sheriff, Farul va prelua statutul de cap de serie și va juca impotriva invingatoarei dintre Hamrun Spartans și Maccabi Haifa…