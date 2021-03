Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool și RB Leipzig disputa astazi, de la ora 22:00, returul optimii de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. ...

- FC Porto a produs surpriza optimilor Champions League. Lusitanii au pierdut pe terenul celor de la Juventus (3-2 dupa prelungiri, 4-4 la general), însa s-au calificat în runda urmatoare grație golurilor marcate în deplasare. În cealalta partida a serii, Borussia Dortmund a fost…

- Liverpool a pierdut nu mai puțin de 36 de puncte fața de aceeași perioada a sezonului trecut. Echipa lui Jurgen Klopp avea 79 de puncte in 2020, are doar 43 acum! Liverpool - Lepzig, returul din „optimile” UEFA Champions League, se va disputa miercuri, 10 martie, de la ora 22:00. Partida va putea fi…

- Liverpool prefera sa joace și returul din„”optimi” cu Leipzig tot la Budapesta, pentru ca este mai aproape de Anglia, calatoria fiind mai scurta. Foarte probabil, și Manchester City va decide la fel pentru manșa secunda cu Gladbach. Pe 23 februarie, Arena Naționala a gazduit Atletico - Chelsea (0-1),…

- Paris Saint-Germain a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa FC Barcelona, in turul optimilor Ligii Campionilor. Pentru PSG au marcat Mbappe '32, '65 si '85 si Kean '70. Golul echipei catalane a fost inscris de Messi '27 (penalti). Liverpool a facut un pas important…

- Leipzig - Liverpool se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa a optimilor din UEFA Champions League. Partida se va desfașura la Budapesta, pe „Pușkaș Arena”, dupa ce englezii n-au primit aprobare pentru a evolua in Germania din cauza coronavirusului. Prabușita in campionat, Liverpool iși muta toata…

- ​Clubul RB Leipzig a cerut, marti, autoritatilor germane sa acorde gruparii Liverpool, adversara din optimile Champions League, o derogare de la noile reguli stricte de intrare pe teritoriul sau din Marea Britanie.Meciul dintre RB Leipzig si Liverpool este programat la 16 februarie. Însa…

- Duelul dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain detine capul de afis al optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Barca a fost in optimile de finala ale competitiei in fiecare an din 2004-2005, castigand 14 din cele 16 dueluri. Catalanii…