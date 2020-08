Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a anuntat ca autobuzele etajate vor intra pe traseu din data de 4 iulie, iar turistii si localnicii pot admira peste 100 de obiective turistice importante din municipiul si din statiunea Mamaia. Pretul unei calatorii este de sase lei, iar un bilet valabil o zi intreaga costa zece…

- Primaria Constanta anunta unde intervin cu lucrarile in aceasta saptamanaReabilitarea traseelor pietonale din oras este prioritara pentru Primaria Municipiului Constanta. In acest sens, continua interventiile pe marile bulevarde: pe bulevardul Mamaia, tronsonul delimitat de strada Mircea cel Batran…

- Primaria Municipiului Constanta anunta noi modificari in statiunea Mamaia.Incepand de astazi se limiteaza viteza maxim admisa pe Bd. Mamaia, in statiune, la 50 km h, iar traficul la intersectia Bd. Aurel Vlaicu cu Bd. Mamaia se modifica, dupa cum urmeaza: din directia Pescarie spre Navodari: strict…

- Accesul transportului privat pe teritoriile cimitirelor din Capitala va fi interzis, in perioada 5-9 iunie, in legatura cu executarea lucrarilor de salubrizare si amenajare a acestora in contextul in care pe 7 si 8 iunie va fi sarbatorit Pastele Blajinilor.

- Oxfix Market SRL a obtinut de Primaria Constanta la un act de urbanism Este vizata supraetajarea unor imobile Primaria Constanta a emis pentru firma Oxfix Market SRL un act de urbanism necesar supraetajarii unor imobile situate in Mamaia, zona restaurantului Estival. Pe data de 27 mai, Municipalitatea…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local de vineri apare vanzarea unui spatiu verde din spatele Hotelului Tomis din Mamaia, in buricul statiunii Primaria Constanta a scris negru pe alb ca nu are nici un plan legat de vreo amenajare a spatiului verde Asociatia Verde Urban critica politica primariei…

- Parlamentul a incuviințat miercuri starea de alerta in Romania, cu o larga majoritate. Va prezentam in continuare, cele mai importante masuri stabilite prin legea menționata și prin hotararea de Guvern: Vezi și VIDEO: Ce RESTRICȚII au fost pastrate de astazi prin hotarare de Guvern, in perioada starii…

- Pe langa actiunile de dezinfectie, deratizare si igienizare care se deruleaza in tot orasul pentru a mentine un mediu sigur pentru locuitorii Constantei, Serviciul de Igiena Publica din cadrul Primariei continua actiunile de dezinsectie in spatiile verzi dintre blocuri si, totodata, dezinfectia platformelor…