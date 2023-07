Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA aloca suma de 556,66 milioane lei, prin Programul Transporturi, pentru modernizarea a sase gari, se arata intr-un comunicat de presa al CFR. CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare a statiei CF Pascani,…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de Modernizare a statiei CF PASCANI , investitie in valoare de 33,98 MILIOANE lei, fara TVA, finantata din fonduri nerambursabile prevazute in PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT). De la…

- Doua asocieri de firme din Romania au depus oferte la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare a statiei Sinaia, o investitie de 12,67 milioane lei, finantata prin Programul Transporturi (PT) 2021 - 2027, informeaza marti CFR SA.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca 2 asocieri de firme din Romania au depus oferte la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare a statiilor Videle, Ploiesti Vest si Busteni, investitie in valoare totala estimata de…

- V. Stoica CFR SA a anunțat ca doar firme romanești au intrat in cursa pentru caștigarea contractelor de proiectare și lucrari pentru modernizarea stațiilor de cale ferata Ploiești Vest, Bușteni și Videle. Astfel, conform sursei menționate, doua asocieri de firme din Romania au depus oferte la procedura…

- TICVANIU MARE – Acesta este stadiul actual pentru mai multe proiecte aflate in lucru la Ticvaniu Mare. „Se lucreaza la partea tehnica”, in exprimarea primarului Ciprian Maceșanu, insa speranța sa este ca, macar la unele dintre obiective, execuția sa inceapa in semestrul II al acestui an! „Favorite”…

- Licitatia pentru modernizarea statiilor de cale ferata Ploiesti Vest, Busteni si Videle a fost lansata joi, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook."A fost lansata astazi licitatia pentru modernizarea statiilor de cale ferata Ploiesti Vest,…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, anunta ca a fost lansata astazi licitația pentru modernizarea stațiilor de cale ferata Ploiești Vest, Bușteni și Videle. Investiția, in valoare de 38,87 milioane de lei (fara TVA), este finanțata prin Programul Transporturi și derulata de CFR SA. Pentru…