CFR SA: Persoană accidentată mortal între staţiile Timişoara Est-Remetea Mare; circulaţia trenurilor, oprită temporar O persoana a fost accidentata mortal de un tren regional marti, in jurul orei 16:41, intre statiile de cale ferata Timisoara Est-Remetea Mare, circulatia trenurilor in zona fiind oprita temporar, informeaza CFR SA. "In jurul orei 16:41, trenul R 9576 surprinde si accidenteaza mortal o persoana, intre statiile Timisoara Est-Remetea Mare, la o trecere la nivel, prevazuta cu semnale acustice si luminoase. Din declaratiile martorilor se pare ca persoana respectiva "s-ar fi aruncat in fata trenului"", au precizat reprezentantii CFR SA. Potrivit acestora, circulatia trenurilor R 9576 (implicat in accident)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

