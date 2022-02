Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciului de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru Sporirea eficientei economice si a sigurantei feroviare prin cresterea nivelului de centralizare a instalatiilor de semnalizare feroviara”, informeaza AGERPRES…

- O tanara de 22 de ani a murit, astazi (11 ianuarie) dupa-amiaza, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren care circula pe ruta Timisoara-Oradea. In urma teribilului accident, trenul Timisoara Nord – Satu Mare este blocat in Simand. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe sectiunile Poieni - Alesd (lotul 3) si Alesd - Frontiera (lotul 4), aferente obiectivului "Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Cluj Napoca…

- De asemenea, CFR a anuntat miercuri ca a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe sectiunile Cluj – Aghires (lotul 1) si Aghires – Poieni (lotul 2), aferente obiectivului privind electrificarea si reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA si Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF - Baicons Impex SRL au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF Ilva Mica-Pojorata, in valoare de 49,314 milioane lei (fara TVA), conform Agerpres.…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat miercuri ca a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe sectiunile Cluj - Aghires (lotul 1) si Aghires - Poieni (lotul 2), aferente obiectivului privind electrificarea si reabilitarea liniei…

- Un numar de șapte oferte au fost depuse pentru modernizarea tronsonului de cale ferata Caransebes – Lugoj – Timisoara, cuprins in cel mai mare proiect feroviar inclus in cadrul PNRR, reabilitarea liniei de tren Caransebes – Arad, in lungime de 155 kilometri, estimata la 1,3 miliarde de euro. La final,…

- Fostul principe Nicolae al Romaniei, nepotul regelui Mihai, a admis, intr-o emisiune difuzata duminica de Prima TV, ca a primit mai multe oferte de la partidele din Romania de a se implica in politica și a precizat ca acest lucru s-ar putea intampla in viitor."Sunt deschis la orice varianta in viitor.…