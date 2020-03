Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a instituirii carantinei in zona Suceava, CFR Calatori anunța anularea a aproximativ 20 de trenuri, in timp ce trenurile de lung parcurs au traseul scurtat. Zilnic circula spre Suceava, din marile orașe (București, Timișoara, Cluj Napoca, Galați) un numar de 7 trenuri de lung parcurs, pe sens.…

- CFR Calatori a transmis masurile luate in urma instituirii carantinei in municipiul Suceava.Avand in vedere prevederile Ordonantei Militare nr.6 din data de 30.03.2020, CFR Calatori va emite tichete de calatorie pentru municipiul Suceava si zona limitrofa numai pentru persoanele la care face referire…

- Se trece la ora de vara Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 29 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, a transmis CFR Calatori. In noaptea de sambata spre duminica,…

- CFR Calatori a anulat alte 26 de trenuri care ar fi trebuit sa circule joi, numarul acestora ridicandu-se astfel la 61, in timp ce vineri nu vor circula trei garnituri. Potrivit unui comunicat al companiei, joi nu vor circula urmatoarele trenuri: R 5703 Suceava - Ilva Mica, R 5711 Campulung Moldovenesc…

