Stiri pe aceeasi tema

- Compania Natioanala de Cai Ferate modernizeaza in sfarsit trecerile la nivel cu calea ferata prevazute cu bariere manuale. Daca astfel de bariere au disparut de zeci de ani de pe tronsonul de cale ferata Lugoj-Topolovat-Timisoara, acum a venit si randul barierelor de pe tronsonul Lugoj-Buzias sa fie…

- Programul de intretinere a infrastructurii feroviare si de consolidare a elementelor componente continua in partea de vest a tarii, pe raza Sucursalei Regionalei CF Timisoara, in prezent fiind deschise 60 de santiere pentru lucrari de mentenanta executate in regie proprie, cu personal feroviar de specialitate,…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA a informat ca in partea de vest a țarii, pe raza Sucursalei Regionalei CF Timișoara, continua programul... The post 60 de șantiere in vestul tarii, pentru lucrari la caile ferate appeared first on Renasterea banateana .

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca pe secția București - Ploiești personalul feroviar de specialitate executa lucrari de buraj mecanizat pentru restabilirea vitezei de circulație la 140 km/h, intre stațiile Buftea și Periș (fir II), potrivit unui comunicat remis miercuri MEDIAFAX.Citește…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, a anunțat demararea programului de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CFR SA va moderniza infrastructura feroviara din Portul Constanta, contractul in valoare de 9,2 milioane lei, fara TVA urmand sa fie finantat de Comisia Europeana din Fondul de Coeziune si de la Bugetul de Stat, a anuntat printr-un comunicat, vineri, CFR SA, anunța MEDIAFAX.Citește și: De…

- Traficul feroviar este inchis intre statiile Ilteu si Savarsin, din cauza unui accident rutier produs la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 550+400, pe firul 1, intre un tren de marfa privat si un camion, informeaza luni Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA. "Din informatiile primite de…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR a anuntat vineri ca sapte companii romanesti de specialitate au depus oferte in cadrul licitatiilor publice, organizate de companie, pentru intocmirea studiilor de fezabilitate pentru 44 de statii de cale ferata, incluse in programul ”Modernizarea a 47 de statii…