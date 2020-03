CFR introduce biletul pe 2 locuri, astfel încât pasagerii să stea dispersaţi (Eveniment) Din cauza coronavirusului, se aplica regula „un loc ocupat, un loc liber” Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19 si pentru protectia, siguranta si securitatea calatorilor si a personalului propriu, CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spatiu intre pasageri, in trenuri. Se va aplica regula „un loc liber, un loc ocupat”, astfel incat pasagerii sa stea dispersati intr-un vagon. Acelasi principiu se aplica... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

