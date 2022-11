Stiri pe aceeasi tema

- Gara regala din Curtea de Argeș va fi reabilitata cu 2,1 milioane de euro, a anunțat CFR Infrastructura pe pagina de Facebook.Banii pentru reparații sunt asigurați din surse proprii ale CFR SA.Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova a lansat licitația pentru elaborarea proiectului…

- CFR Infrastructura, prin sucursala Craiova, a lansat licitație pentru reabilitarea garii Curtea de Argeș. Valoarea estimata a lucrarilor este de 10,59 milioane de lei, fara TVA. Astfel, va fi realizata proiectarea (fazele DTAC și DTOE, PT+DE, actualizare deviz general, Asistența Tehnica din partea proiectantului,…

- Bolt, cu sediul in San Francisco, a fost evaluata ultima data la 11 miliarde de dolari, dupa o runda de finantare din ianuarie. Cu toate acestea, evaluarile companiilor de tehnologie de varf au fost supuse unor presiuni in acest an, increderea investitorilor fiind afectata de temerile privind o recesiune…

- Din cauza porțiunilor de drum decapat, mai mulți bicicliști participanți la Turul Romaniei s-au accidentat, cazand de pe biciclete in zona Ambud-Petin din județul Satu Mare, scrie publicația presasm.ro . Administratorul drumului, respectiv Consiliul Județean Satu Mare, susține – la solicitarea PresaSM…

- ”Anumite servicii au fost oprite temporar din motive de securitate, dar securitatea conturilor apartinand cetatenilor si companiilor si datele acestora nu au fost puse in pericol”, a declarat ministrul Administratiei Publice Maras Dukaj, pe Twitter. Dukaj a spus ca atacul, care a inceput joi seara,…

- ”In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, SNN a obtinut un profit net de 1.220.792.000 lei in crestere cu 216,8% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere cu 208,8%, iar EBITDA o crestere cu 133,1% fata de aceeasi perioada a anului…