CFR Cluj – Young Boys Berna, Europa League. Echipele de start Unsprezecele de start al echipei CFR Cluj pentru meciul cu Young Boys Berna este același ca in meciul cu ȚSKA Sofia, din prima etapa a Grupei A a Ligii Europa, scor 2-0 pentru ardeleni. Antrenorul Dan Petrescu nu a operat nici o schimbare asupra formulei de start.Echipele de start: CFR Cluj: 34. Cristian Balgradean – 16. Mateo Susic, 55. Paulo Vinicius, 3. Andrei Burca, 45. Mario Camora (capitan) – 28. Ovidiu Hoban, 8. Damjan Djokovic – 99. Mario Rondon, 7. Adrian Paun, 10. Ciprian Deac – 22. Gabriel Debeljuh. Antrenor: Dan PetrescuRezerve: 12. Grzegorz Sandomierski – 4. Cristian Manea, 9. Billel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

