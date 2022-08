Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-0 in tur, CFR Cluj va primi in aceasta seara vizita campioanei din Belarus, Șahtior Soligorsk, pentru un loc in play-off-ul Conference League. Partida va incepe la ora 20:00, va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1 și DigiSport 2. Caștigatoarea „dublei” va intalni in play-off-ul…

- Dan Petrescu (54 de ani) privește circumspect catre „dubla” cu campioana Belarusului, Șahtior Soligorsk, din turul 3 preliminar al Conference League. Dan Petrescu a vorbit la superlativ despre precedentele doua adversare europene pe care CFR Cluj le-a avut in acest sezon, Pyunik Erevan și Inter Club…

- Nelu Varga a luat legatura cu Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, ca sa reorganizeze CFR Cluj, o societate napadita de datorii. Campioana din ultimii cinci ani ar disparea din cupele europene. CFR o va intalni in turul al treilea preliminar din Conference League pe Soligorsk, campioana…

- Dan Petrescu (54 de ani), tehnicianul campioanei CFR Cluj, explica de ce e ingrijorat inaintea returului cu Inter d'Escaldes, din turul II al Conference League. In tur, ardelenii au caștigat cu 3-0, insa „Bursucul” n-are liniște. Inter d'Escaldes - CFR Cluj se joaca miercuri, de la ora 18:00, liveTEXT…

- Dan Petrescu (54 de ani) a prefațat meciul dintre CFR Cluj și Inter d'Escaldes, campioana Andorrei, din turul II preliminar al Conference League. CFR Cluj - Inter d'Escaldes, prima manșa a turului II preliminar din Conference League, se joaca joi, 21 iulie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va demisiona de la formatia ardeleana decat poate in momentul in care aceasta nu va mai avea sanse de calificare in grupele Conference League. Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze dupa ce campioana Romaniei…

- Antrenorul CFR-ului Cluj, Dan Petrescu, a declarat, dupa eliminarea echipei sale din Liga Campionilor, ca aceasta este cea mai mare dezamagire de cand se afla pe banca formatiei ardelene, iar noul obiectiv este calificarea in grupele Conference League. „E cea mai mare dezamagire a mea la CFR Cluj. Practic…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan, ca aceasta este cea mai mare dezamagire a sa de cand pregateșre formatia ardeleana. „E foarte greu de inteles ce s-a intamplat. Baietii…