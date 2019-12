Stiri pe aceeasi tema

- Argentinanul Juan Emmanuel Culio, 36 de ani, a jucat, luni, pentru ultima oara la CFR Cluj, in victoria, 2-0, cu Astra, din Gruia.La desparțire, Culio a fost protagonistul golului doi al echipei campioane a Romaniei, mingea centrata de argentinian fiind scapata in poarta de Kitanov.”Vreau sa mulțumesc…

- Iuliu Mureșan, președintele lui Hermannstadt, a povestit cum l-a transferat pe Emmanuel Culio (36 de ani) in anul 2007. Fotbalistul a jucat azi ultimul meci in Gruia, in victoria lui CFR Cluj cu Astra, scor 2-0, și a contribuit decisiv la golul doi. „Culio e un jucator extraordinar. E un muncitor desavarșit.…

- Emmanuel Culio (36 de ani) s-a retras oficial din activitate in meciul dintre CFR Cluj și Astra Giurgiu, din etapa a 21-a din Liga 1. Inaintea partidei, Marius Bilașco i-a oferit lui Culio un tricou personalizat cu numarul 230 pe spate, reprezentand meciurile pe care argentinianul le-a jucat pentru…

- In varsta de 36 de ani, Emmanuel Culio va juca ultimul sau meci in tricoul echipei CFR Cluj, luni, cu Astra Giurgiu.Asta dupa ce mijlocașul argentinian a anunțat conducerea clubului din Gruia ca se retrage din fotbal, ”macinat” de dorul de copiii și de soția sa.”Mijlocașul nostru a luat decizia de a…

- CFR Cluj - Astra. Emmanuel Culio, mijlocașul-veteran de 36 de ani, renunța la fotbal, deși a fost printre oamenii importanți ai CFR-ului și in anul acesta. Revine in Argentina fiindca nu mai suporta sa stea departe de familie. CFR Cluj - Astra se joaca luni, de la 20:00. Partida este liveTEXT și video…

- Emmanuel Culio, mijlocașul argentinian al campioanei CFR Cluj, a decis sa plece de la clubul din Gruia și sa se intoarca in țara sa natala, alaturi de familia lui. Pe pagina de Facebook a echipei a fost postat un clip-video in care jucatorul iși ia la revedere de la Romania.Argentinianul anunța…

- CFR Cluj a invins-o pe Rennes, scor 1-0, și mai are nevoie de un singur punct pentru a se califica in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Cel mai bun om de pe teren a fost de departe portarul Giedrius Arlauskis (31 de ani). Arlauskis a facut un meci perfect in Gruia. Portarul lituanian a terminat…

- Fostul portar portughez Nuno Claro va fi, de joi, antrenor in cadrul Centrului de Copii si Juniori al clubului CFR Cluj, la care a jucat intre 2007 si 2013. ''Asa cum v-am obisnuit pana acum, am readus alaturi de noi fotbalisti care au scris istorie pentru clubul nostru, iar Nuno…