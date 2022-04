Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprița (40 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, nadajduiește ca roș-albaștrii vor primi, in cele din urma, dreptul de a promvoa in Liga 1. Regulamentele in vigoare interzic echipei Armatei acest lucru. Petrolul și Hermannstadt ocupa locurile promovabile in acest momentU Cluj și CSA Steaua…

- Moment istoric pentru Gica Hagi pe 26 martie 2022. Antrenorul de la Farul Constanța și-a condus elevii catre o remiza alba contra campioanei CFR Cluj, in etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Campionatul va lua o pauza pentru cele doua partide amicale pe care naționala le va susține cu Grecia și Israel.…

- Formatia din Gruia e fara rival pe plan intern! A cucerit ultimele patru editii ale Ligii I si acum a pus sampania la rece, in asteptarea unui nou titlu. Din anii '90, de cand Steaua a castigat campionatul de sase ori la rand, nu s-a mai intamplat ca o formatie sa aiba o asemenea serie in intrecerea…

- Azi incepe etapa 18-a din Liga 2. Toate partidele vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Primul meci al rundei va fi CSA Steaua – Poli Iași. Vezi aici programul etapei #18 din Liga 2 In aceasta etapa, CSA Steaua, locul 6, cauta victoria care s-o mențina pe locurile de play-off. Petrolul, liderul din Liga 2, va…

- FCSB a revenit in partea secunda a meciului cu Chindia Targoviște și s-a impus, scor 3-2. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a comentat la finalul partidei, in direct la GSP Live. „Meciul mi s-a parut cam de Divizia C, pe onoarea mea. Steaua lui Becali are cațiva jucatori de mare valoare.…

- Mijlocașul dreapta Razvan Andronic (22 de ani) s-a antrenat cu CSA Steaua, a fost la un pas de semnarea contractului, dar va fi cedat de CFR Cluj la FC Brașov. Anunțul a fost facut de Ioan Marginean, președintele clubului de sub Tampa. Saptamana trecuta, Razvan Andronic a aparut intr-o imagine cu tricoul…

- Juniorii de Under 16 de la FC Brasov sunt printre cei mai buni din tara. Dovada este un clasament pe care chiar Federatia Romana de Fotbal l-a intocmit pe baza rezultatelor si punctelor acumulate in 2021. Tinerii nostri fotbalisti sunt pe locul secund in clasament, la foarte mica distanta de ocupanta…

- Discuțiile despre o noua creștere a numarului de echipe din Liga I le-a dat motiv rivalilor lui Dinamo sa invoce o “dedicație”. Sa nu trecem cu vederea ca echipele de club din țara noastra au reușit performanțe internaționale notabile atunci cand primul eșalon fotbalistic era compus din 18 echipe. O…