CFR Cluj, mai aproape de titlu după victoria cu FCSB Formația antrenata de Dan Petrescu, CFR Cluj s-a impus, scor 1-0, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“, din Gruia, in fața echipei FCSB. Partida a contat pentru etapa 23 din Liga 1 . Golul victoriei a fost inscris de Vinicius (79), care a șutat tare, de la marginea careului de 16 metri. CFR Cluj: Arlauskis – Buca, Vinicius, Boli, Camora – Itu (60, Hoban), Bordeianu, Djokovic – Deac, Omrani (72, Rondon), Costache (84, Petrila). Antrenor: Dan Petrescu. FCSB: Balgradean – Crețu, Cristea, Planic, Momcilovic (46, Olaru)- Morușan, Nedelcu, Oaida – Man, Tanase, Coman (85, Gnohere). Antrenor: Bogdan… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

