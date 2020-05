Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a reunit în aceasta saptamâna în vederea reluarii Ligii 1, iar Dan Petrescu a fost nevoit sa se reorienteze rapid catre un nou antrenor secund dupa ce Alin Minteuan a fost concediat de șefii clubului în urma mai multor discuții legate de bani. Petrescu a…

- Șefii lui CFR Cluj se pregatesc deja de o noua aventura în cupele europene, iar Dan Petrescu și-a fixat ca ținta principala în urmatoarea perioada de mercato un jucator român. „Buruscul” îl vrea pe Nicolae Stanciu, jucatorul celor de la Slavia Praga și unul dintre…

- Gigi Becali a glumit la auzul vestii ca Nicolae Stanciu ar fi dispus sa semneze cu CFR Cluj și a sustinut ca s-ar bucura daca Stanciu ar semna cu gruparea din Gruia, anunța MEDIAFAX.Nicolae Stanciu a declarat ca l-a indemnat pe Alexandru Chipciu sa semneze cu gruparea antrenata de Dan Petrescu.…

- Campioana României nu va taia din salariile jucatorilor pe perioada pandemiei de COVID-19, desi la clubul din Gruia exista salarii de peste 20.000 de euro pe luna. "Nu ni s-a transmis nimic despre bani. Asteptam saptamâna asta, saptamâna viitoare sa vedem ce se va întâmpla.Nu…

- Sorții le-au scos-o in cale celor de la CFR Cluj pe Sevilla, marea specialista in Europa League, iar prima manșa din optimi are loc joi, in Gruia, de la ora 19:55. Dan Petrescu a invins formația andaluza pe vremea cand se afla pe banca Unirii Urziceni și spera sa repete "minunea". Increderea adversarilor…

- Campioana României a mai jucat doar în meciul cu Slavia Praga cu tribunele pline în acest sezon european, deși în Gruia au mai venit Lazio, Celtic (de doua ori) sau Rennes. Prețul biletelor în faza 16-imilor de finala a fost mai ieftin în medie cu 50 de lei fața…

- Daca i-ar elimina pe spaniolii de la Sevilla, CFR Cluj ar realiza o performanța fara precedent, calificarea in optimile unei competiții europene, dar clubul din Gruia e mai mult cu gandul la titlu. Meciul dintre CFR și Sevilla va avea loc joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV…

- Pentru o saptamana, prioritatea lui Dan Petrescu este meciul din șaisprezecimile Europa League contra celor de la FC Sevilla de joia viitoare. Primul meci se desfașoara acasa, pe stadionul din Gruia. Mai mult,...