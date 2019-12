Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ CELTIC GLASGOW. "Celtic poate sa vina cu trei echipe in campionatul romanesc si castiga sigur campionatul, nu cu prima, nu cu a doua, cu a treia. Normal ca ei sunt favoriti. Vrem toti sa ne calificam, ar fi pacat pentru jucatori mai ales sa nu o facem. Daca ne vom califica cred ca va fi…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in Grupa E a Europa League la fotbal. Lazio s-a impus prin golul marcat de argentinianul Joaquin Correa (24) si ramane in cursa pentru calificare. Totul se va decide de la distanta, in ultima etapa, cand…

- FOTO – Digi24 CFR Cluj a impresionat Franta, iar Giedrius Arlauskis i-a cucerit pe jurnalistii din Hexagon. Campioana Romaniei a invins cu 1-0 Rennes, in etapa a patra din Europa League, iar fotbalistii lui Dan Petrescu aproape s-au calificat in primavara europeana, potrivit Mediafax. Clasamentul grupei…

- Formatiile FC Sevilla si FC Basel s-au calificat in 16-imile de finala ale Ligii Europa, ca urmare a rezultatelor inregistrate joi, in a patra etapa a grupelor competitiei. FC Sevilla a invins cu 5-2 echipa Dudelange si FC Basel s-a impus cu 2-1 in fata formatiei Getafe potrivit news.roIn…

- Clubul Celtic Glasgow a anuntat, joi, ca doi fani ai echipei scotiene au fost înjunghiati la Roma, unde se afla pentru meciul cu Lazio, din grupa E a Ligii Europa, din care face parte si CFR Cluj, transmite News.ro."Celtic confirma ca doi fani au fost raniti, ei fiind înjunghiati…

- CFR se afla pe locul doi în Grupa E din Europa League înainte de duelul cu Rennes din Gruia. Chiar și în cazul unui succes, Dan Petrescu este tot sceptic în privința unei eventuale calificari în primavara competiției. CFR Cluj vs Rennes va avea loc joi, de la ora 19:55,…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva cluburilor Celtic Glasgow si Lazio Roma, dupa meciul din Scotia, scor 2-1, disputat in etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa, la 24 octombrie, potrivit news.ro.Celtic este cercetata disciplinar pentru bannerele afisate de suporteri si pentru…

- ​Echipele din România nu vor mai putea evolua în Liga Europa, a doua competitie ca importanta de pe continent, dupa ce UEFA a anuntat ca va înfiinta o "liga a treia" a cupelor europene, UEFA Europa Conference League, începând din 2021, scrie News.ro.Forul…