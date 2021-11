CFR Cluj, învinsă de AZ Alkmaar, în Conference League. Șanse infime de calificare în primăvara europeană CFR Cluj a fost invinsa de echipa olandeza AZ Alkmaar cu scorul de 2-0, joi seara, pe AZ Stadion din Alkmaar, intr-un meci din Grupa D a Conference League. Campioana pastreaza doar șanse teoretice pentru calificarea in primavara europeana. Meciul a inceput cum nu se putea mai rau pentru campioana Romaniei. In minutul cinci, Karlsson i-a pasat lui Gudmundsson, iar islandezul a deschis scorul. Camora, cu cinci minute inainte de pauza, a avut singura ocazie a CFR-ului in prima parte. In minutul 85, Deac a lovit bara iar puțin mai tarziu Pavlidis a stabilit scorul final. In urma acestui rezultat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​CFR Cluj cauta prima victorie în Europa: campioana României se dueleaza joi cu AZ Alkmaar. Meciul din Gruia va începe de la ora 22:00, va fi transmis în direct pe ProX și LiveScore pe HotNews.ro.CFR Cluj - AZ Alkmaar, livescore în grupele Conference LeagueEchipele…

- CFR Cluj s-a impus, in deplasare, cu 1-0, in fața formației UTA Arad, duminica seara, in etapa a 10-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 27, de Alexandru Chipciu. Acesta a inscris cu un șut din voleu, din intoarcere. Gazdele au replicat cu cinci minute inainte de pauza, cand…

- ​CFR Cluj s-a impus, duminica seara, cu scorul de 1-0, pe terenul echipei UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.În minutul 27, Alexandru Chipchiu a înscris cu o execuție spectaculoasa. Vezi aici reușita.Au evoluat echipele:UTA Arad: Fl. Iacob –…

- CFR Cluj joaca acasa cu FCSB, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #7 din Liga 1 CFR Cluj - FCSB, liveTEXT de la 21:00 Click AICI pentru live+statistici! CFR Cluj - FCSB, echipe probabile: CFR CLUJ: 87. Arlauskis…

- CFR Cluj a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FC Arges, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Prima ocazie de gol a avut loc in minutul 6. Ciprian Deac i-a pasat lui Omrani dar francezul nu s-a descurcat in fața porții. Dupa trei minute, argeșenii au replicat prin Tanase.…

- CFR Cluj a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FC Arges, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Prima ocazie de gol a avut loc in minutul 6. Ciprian Deac i-a pasat lui Omrani dar francezul nu s-a descurcat in fața porții. Dupa trei minute, argeșenii au replicat prin Tanase.…

- CFR Cluj a fost invinsa, marti, la Belgrad, cu scorul de 4-0, de Steaua Rosie, in prima mansa a play-off-ului Ligii Europa. Campioana Romaniei s-a vazut condusa inca din minutul 5. Pavkov a marcat cu o lovitura de cap. Oaspeții au replicat zece minute mai tarziu, prin șutul lui Petrila. Katai a dus…