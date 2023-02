CFR Cluj, eliminată de Lazio în play-off-ul Conference League CFR Cluj a fost eliminata de Lazio Roma, joi seara, in play-off-ul Conference League. Campioana Romaniei a terminat la egalitate meciul retur cu italienii, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, scor 0-0. In tur, la Roma, in urma cu o saptamana, Lazio s-a impus cu 1-0 pentru Lazio. Gazdele a ratat doua ocazii in primele 11 minute, iar oaspeții au replicat in minutul 17, cand Scuffet a respins din vinclu mingea trimisa de Luis Alberto. In minutul 21, kosovarul Krasniqi a sutat pe langa poarta din careu, dupa o minge pierduta de Casale. Lazio a ratat ocazii uriase de gol in repriza secunda. In minutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 0-1 la Roma, campioana Romaniei primește joi, 23 februarie, in Gruia, pe Lazio, in returul play-off-ului de calificare in optimile de finala ale Conference League, a treia competiție fotbalistica europeana. Meciul va incepe la ora 19.45 și va fi transmis in direct de Pro Arena.In aceasta seara,…

- CFR Cluj și FC Argeș se intalnesc in etapa #26 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange SPort 1 și Prima Sport 1. Rezultatele etapei #26 din Liga 1 CFR Cluj - FC Argeș, live de la 17:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - FC Argeș, echipe…

- Ștefan Gadola, unul dintre acționarii de la CFR Cluj, a analizat la GSP Live infrangerea ardelenilor cu Lazio, scor 0-1, in Conference League. Gadola a criticat atacanții folosiți de Petrescu și regreta absența lui Gabriel Debeljuh. Cu Lazio, CFR i-a avut in fața pe Birligea și Yeboah in prima repriza,…

- CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0, joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala ale Conference League. Gazdele au inceput tare, iar in minutul 8 Milinkovic Savic a șutat din cațiva metri, dar Scuffer a avut o parada extraordinara. Din…

- Formatia CFR Cluj este din nou lider in Superliga, dupa ce a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Farul Constanta, in etapa a XXII-a. Golurile au fost marcate de Krasniqi (49), Manea (59 - penalti) si Petrila (77). Farul: Aioani - Boli, Larie, Artean, Kiki (Borza '55) - Nedelcu…

- Farul Constanta a pierdut sefia clasamentului in Superliga, dupa ce a fost invinsa, pe teren propriu, scor 0-3, de campioana CFR Cluj. Partida de luni seara, de la Ovidiu, a fost ultima din etapa 22. Ardelenii au deschis scorul in repriza secunda, prin Krasniqi, care l-a invins pe Aioani cu o reluare…

- Meciul amical CFR Cluj - SV Darmstadt (liderul din 2. Bundesliga) a inceput la 16:00 și e liveVIDEO pe GSP.ro. Miercuri, CFR Cluj a remizat in primul amical al iernii, 1-1 cu nemții de la Kiel. CFR Cluj - SV Darmstadt 0-0 » liveVIDEO Echipa de start a CFR-ului: Scuffet - Braun, Yuri, Burca, Peteleu…

- Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FCSB, intr-un meci restant din etapa a noua a Superligii. Partida ar fi trebuit sa se dispute in septembrie, dar a fost amanata, cele doua echipe fiind angrenate atunci in Conference League. A marcat Janga, in minutul 69.…