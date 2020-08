CFR Cluj este noua campioana a Romaniei! Clujenii au caștigat Liga 1 pentru a treia oara la rand, dupa 3-1 cu CS Universitatea Craiova, ajungand astfel la 6 trofee in ultimii 12 ani. Dupa meci, mijlocașul Alexandru Chipciu, transferat in iarna de CFR Cluj, a spus ca a avut emoții pe teren și a dezvaluit ce credea despre lupta la titlul in momentul revenirii in Liga 1. „Cand am dat al treilea gol cred ca am și plans pe teren. ...