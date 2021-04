Stiri pe aceeasi tema

- Dinamoviștii au jucat mai mult de o repzriza in noua jucatori. Anton și Bejan au fost eliminați pentru cumul de cartonașe galbene. Pentru a vedea unicul gol al meciului și a citi continuarea știrii, accesați realitateasportiva.net .

- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR, a glumit dupa infrangerea umilitoare cu FCSB, scor 0-3, dar a asigurat ca Edi Iordanescu (42 de ani) va ramane pe banca formației din Gruia chiar daca nu va aduce un nou titlu la Cluj.

- Dinamo primește vizita Viitorului, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. DINAMO - VIITORUL, liveTEXT de la 20:30 DINAMO - VIITORUL, echipe probabile DINAMO: 12. Eșanu - 3. A. Radu, 30. Bejan, 6. Ehmann, 7. St. Filip - 10. Nepomuceno,…

- CFR Cluj s-a chinuit 90 de minute cu FC Voluntari și a avut un gol perfect valabil în finalul jocului, atunci când mingea trimis de Vinicius a fost respinsa din spatele liniei porții de Victor Râmniceanu. Adrian Paun a fost extrem de suparat pe…

- ​Dinamo București a urcat pe locul 9 în clasament, dupa ce a învins duminica, în deplasare, formația UTA Arad, cu scorul de 1-0. Meciul a contat pentru etapa cu numarul 20 din Liga 1.​Unicul gol al partidei a fost înscris de Sorescu, în minutul 9, din penalti.Cu…

- Meciul din Banie s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Papp a deschis scorul in prima repriza, iar Artean a marcat golul dobrogenilor in a doua jumatate a meciului.Imediat dupa fluierul final, Iosif Rotariu a vorbit, in exclusivitate, despre partida de pe ”Ion Oblemenco”. Fostul mare internațional este…

- Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I. Articolul CFR Cluj a invins Academica Clinceni, scor 3-1, in Liga I apare prima data in Someșeanul.ro .

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o dramatic pe SCMU Craiova, cu scorul de 79-78 (16-16, 12-21, 25-17, 26-24), vineri seara, in deplasare, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamovistii au castigat gratie celor doua aruncari libere transformate de Gerald Isaiah Armwood, cu sapte secunde inainte de…