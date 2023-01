Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul brazilian Willie Hortencio Barbosa a semnat un contract valabil pe o perioada de un an si jumatate cu UTA Arad. Acesta va ajunge la echipa pe 2 ianuarie, cand este programata reunirea lotului. Willie Barbosa are 29 de ani, s-a nascut in Caravales (Brazilia), pe 15 mai 1993. Acesta poate evolua…

- Dupa intreruperea Ligii 2, CSA Steaua s-a desparțit de primul jucator: Costinel Gugu. Clubul militar, care nu are drept de promovare in Liga 1, a anunțat pe contul oficial ca fundașul central de 30 de ani și-a reziliat contractul. Costinel Gugu a plecat de la CSA Steaua Costinel Gugu a jucat 6 partide…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, chef Paul Siserman impartașește cu Cluj24 mai multe idei referitoare la istoria și cultura bucatariei romanești, trecand in revista informații dintre cele mai interesante și mai puțin știute, de la rețete disparute la aportul noilor generații de bucatari. „E o diferența…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca l-a cedat pe Ianis Stoica (19 ani, atacant) la U Cluj. „Pe Ianis Stoica l-am dat la Cluj. E bine sa joace, n-avea loc. Ii avem pe Omrani, pe Compagno, pe Miculescu, pe care eu il vad mai mult ca atacant. Atunci, am zis ca e mai bine sa il las pe Ianis sa joace”,…

- Pentru Adrian Paun (27 de ani) a venit momentul desparțirii de formația din Gruia. Acesta a fost transferat definitiv de formația israeliana Hapoel Beer Sheva, iar in contul CFR-ului mai intra o jumatate de milion de euro.

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au facut, vineri și sambata, mai multe controale inopinate in cluburi, discoteci si sali de evenimente din București și județele Cluj și Iași. ”Am urmarit doua aspecte principale, fara sa ne limitam la ele, primul fiind excederea numarului…

- Zeci de controale ale pompierilor s-au defașurat vineri și sambata in cluburile din județele Cluj, Iași și din București. Patru unitați au fost inchise temporar, iar amenzile au depașit valoarea de jumatate de milion de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patru preoți au fost premiați vineri de mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teofan, la finalul liturghiei organizata la Iași, de hramul Sfintei Parascheva. Pe lista celor premiați s-a aflat și o femeie in varsta, care a stat 80 de ore neintrerupt in vama sa dea o mana de ajutor oamenilor alungați…