- Presedintele AFC Hermannstadt, Iuliu Muresan, a declarat, joi, ca echipa antrenata de Eugen Neagoe va evolua pe teren propriu la Sibiu, incepand de la meciul cu CFR Cluj, din etapa a XVIII-a Ligii I, in jurul datei de 30 noiembrie, potrivit news.ro."S-au aprins toti cei patru stalpi de nocturna,…

- CFR Cluj a ratat șansa sa se desprinda in fruntea Ligii 1, dupa ce Universitatea Craiova și Viitorul Constanța au pierdut puncte in aceasta etapa a 14-a. Ardelenii au pierdut deplasarea cu Poli Iași, cu 1-2, potrivit Mediafax.Elevii lui Dan Petrescu au inceput foarte bine meciul de la Botoșani…

- Dinamo a castigat meciul cu Viitorul, scor 3-2 (Perovic '29, Sorescu '31, I. Filip '61 / Iancu '76, Boboc '79), din etapa cu numarul 14 a Ligii 1. Dinamo urca pe locul 7 in Liga 1, cu 20 de puncte, la unul in spatele marii rivale FCSB. Viitorul termina etapa pe locul secund, cu 25 de puncte, dar poate…

- Liga 2 a ajuns la etapa #14, runda ce se va disputa in decursul a patru zile, incepand de astazi, cu duelul dintre Pandurii Targu Jiu și U Cluj. Vezi AICI programul etapei #14Vezi AICI clasamentul Ligii 2 Meciul de la Targu Jiu inaugureaza și noua arena mult așteptata de catre gorjeni și nu numai.…

- FCSB a invins, la Ploiesti, 2-1, Chindia Targoviste, in etapa 13, ultima a turului sezonului regular al Ligii 1. Golurile au fost marcate de Daniel Florea ’13, respectiv Leca ‘30 (autogol) si Gnohere ’57. Adi Popa a fost din nou rezerva, intrand in minutul 46 in locul lui Morutan, potrivit Mediafax.Dennis…

- CFR Cluj va primi o suma impresionanta din partea UEFA pentru victoria din meciul cu Lazio Roma, din grupele Europa League. Ardelenii vor incasa din partea forului continental un bonus in valoare de 575 de mii de euro. De asemenea, pentru calificarea in grupele Europa League a incasat deja 5.2 milioane…

- ​FCSB a anuntat, marti, ca au fost puse în vânzare biletele pentru meciul cu CFR Cluj, din etapa a 10-a a Ligii 1. Partida dintre vicecampioana și campioana României se va disputa pe Arena Nationala, transmite Mediafax.Cel mai ieftin tichet, la peluze, costa 10 lei, în timp…

- CFR Cluj va afla miercuri, 28 august, in ce direcție va merge in cupele europene. Campioana Romaniei va merge pe terenul echipei Slavia Praga, in returul din play-off, pentru a incerca o noua calificare istorica in grupele celei mai importante competiții intercluburi din Europa, anunța MEDIAFAX.Citește…