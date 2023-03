Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va cere Consiliului de Adminsitrație al CFR sa il demita pe șeful CFR Calatori, Traian Preoteasa, pentru „proasta gestionare a incidentelor pe calea ferata din ultima perioada”.

- Accidentul de tren de la Galați din acest weekend ne arata, din nou, dezastrul sistemului feroviar din Romania, subfinanțat timp de zeci de ani și aflat acum aproape de colaps. Locomotivele sunt mai vechi de 50 ani, iar peste 80% dintre ele ar trebui scoase din circulație. O spune chiar directorul CFR…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca a avut o discutie cu directorul CFR Calatori, Traian Preoteasa, dupa producerea accidentului de la Galati. “Sambata seara, la cinci minute, cred, dupa accident, am fost informat, nu de catre dansul, ci de catre ISU, de catre…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, ca tragedia provocata de accidentul feroviar de la Galati de sambata seara, in urma caruia o angajata a CFR si-a pierdut viata, iar alte trei persoane au fost ranite, poate fi acoperita prin demisia unui director sau a unui ministru, precizand,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca locomotiva care a provocat accidentul de sambata, 25 martie, in urma caruia o persoana a murit, a fost verificata tehnic chiar in dimineața acelei zile. Ministrul a facut aceste declarații intr-o conferința de presa, transmisa LIVE pe PRO TV…

- Dupa accidentul feroviar de la Galati, in care a murit o persoana, conducerea societatii de transport feroviar de calatori a decis ca toate locomotivele din țara, de tipul celei implicate in accident, sa fie verficate amanunțit. Garniturile la care vor fi descoperite probleme tehnice vor fi retrase…

- Directorul General al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a declarat duminica, 26 martie, ca accepta sa iși asume responsabilitatea pentru neglijența angajaților companiei, dar nu și subfinanțarea sistemului feroviar din Romania de dupa Revoluție. „Imi voi asuma acțiunea sau inacțiunea oricarui angajat…

- CFR Calatori informeaza ca ”in aceasta seara, 25 martie 2023, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești a fost tamponat primul vagon.Din primele informații, in urma impactului, au fost ranite patru persoane: mecanicul,…