CFR Călători lasă fără locomotivă Trenul Regal în care se va ține petrecerea „Șpriț și lăutari” de Ziua Națională Compania CFR Calatori anunța ca va lasa fara locomotiva Trenul Regal de 1 decembrie, cand va fi organizata o petrecere numita „Șpriț și lautari”, pe traseul Gara Baneasa – Sinaia. Dupa mai multe proteste publice, CFR Calatori a facut urmatoarele precizari : „CFR Calatori nu are nicio implicație sau vreo contribuție in organizarea evenimentului din tren, in timpul circulației Trenului Regal al Societații Feroviare de Turism – SFT CFR SA. CFR Calatori poate realiza la cerere, contra cost, prestații comerciale folosind personalul și materialul rulant propriu sau al beneficiarului. In acest sens,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

