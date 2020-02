Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a majorat numarul trenurilor anulate din cauza condițiilor meteo de la 35 la 61, informeaza compania. La ora 12.50 lista trenurilor anulate era urmatoarea: R 5703 Suceava – Ilva Mica R 5711 Campulung Moldovenesc – Ilva Mica R 5712 Ilva Mica – Vatra Dornei R 4206 Bistrița Nord – Vatra Dornei…

- Vremea rea, vantul, viscolul și zapada au facut ravagii in Romania, in ultimele 24 de ore. Sute de mii de oameni au ramas fara curent electric, drumuri sunt inchise, mai multe trenuri au fost blocate pe traseu, circulația feroviara pe multe rute e suspendata. Circulatia e inchisa pe A2 Bucuresti – Constanta…

